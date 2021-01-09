На Львівщині прогнозують похолодання

У ніч з 9 на 10 січня на Львівщині прогнозують заморозки – до 8 градусів морозу. Протягом дня в області також буде холодна погода. Про це інформує Львівський гідрометцентр.

Завтра очікується хмарна погода з проясненнями, опадів не передбачається. Вночі та вранці можливий слабкий туман, а дорогах – ожеледиця. Температура вночі становитиме 3 – 8° морозу, а вдень – від 4° морозу до 1° тепла. Вітер північно-західний, 5 – 10 м/с.

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Водночас, за даними Sinoptik, у Львові цієї ночі температура повітря опустить до двох градусів морозу, а вдень прогнозують 0 градусів.

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