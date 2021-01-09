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На борту літака, що розбився в Індонезії, не було українців, – МЗС

Вероніка Рой

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За попередньою інформацією, на борту літака, який розбився у суботу, 9 січня, в Індонезії, не було українців. Про це у Twitter повідомив речник міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

 

«За попередньою інформацією посольства України в Індонезії та авіакомпанії Sriwijaya Air, українців не було на борту літака рейсу #SJ182, який зазнав катастрофи поблизу Джакарти», – повідомив Ніколенко.

Нагадаємо, пасажирський літак спершу зник з радарів незабаром після зльоту зі столиці Індонезії Джакарти. Згодом стало відомо, що літак зазнав аварії.

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