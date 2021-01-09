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2020-й рік побив температурний рекорд Європи і став одним з найтепліших у світі

Вероніка Рой

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Минулий рік став одним із найтепліших років у світі, а в Європі побив попередній температурний рекорд. Про це пише УП з посиланням на Службу моніторингу кліматичних змін Коперника.

 

«Останні дані… показують, що в цілому 2020 рік був найтеплішим роком, коли-небудь зафіксованим, що означає кінець найтеплішого десятиліття, хоча рівень концентрації CO2 продовжує зростати», – йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що 2020-й став шостим у серії винятково теплих років, починаючи з 2015 року.

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У 2020-му середня температура у світі досягла рекордних показників 2016 року, а на території Європи навіть на 0,4° C перевищила температурні показники 2019 року, який раніше вважався найтеплішим.

У всьому світі 2020 рік був рівним рекорду 2016 року. Він був на 0,6° C теплішим за стандартний контрольний період 1981-2010 років і приблизно на 1,25°C – за доіндустріальний період 1850-1900 років.

Найбільше щорічне відхилення температури від середнього показника 1981-2010 років було зосереджене в Арктиці та на півночі Сибіру, де були масштабні лісові пожежі, – на понад 6°C.

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