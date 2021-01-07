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У Нікарагуа народилася біла тигриця. В дикій природі таких уже не залишилося

Андрій Котенський

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У зоопарку Нікарагуа народилася самка білого бенгальського тигра. Там стверджують, що це перший такий випадок у Центральній Америці. А от таких тварин в дикій природі уже не залишилося, повідомляє Громадське з посиланням на ВВС.

 

Тигреня назвали Ніевес (Сніжок). Від неї відмовилася мама, відтак за твариною доглядає дружина директора зоопарку Марина Аргуелло.

Сам директор Едуардо Сакаса каже, що це перший білий бенгальський тигр, який народився у Центральній Америці.

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За його словами, мати тигреняти звичайного кольору, Її врятували з цирку 5 років тому. Після родів вона не могла вигодовувати Ніевес молоком.

Дружина директора розповідає, що їй доводиться кожні три години годувати тигреня теплим козячим молоком.

Біле забарвлення у тигрів є результатом рецесивного гена. Мати Ніевес Даліла успадкувала такий ген від свого батька — білого бенгальського тигра. А тепер він передався і проявився у його онуки.

Як відомо про білих тигрів в природі нині нічого не відомо. Останній білий тигр, про якого знали вчені, помер від рук мисливців у 1958 році.

Нині білі тигри зустрічаються виключно в програмах розведення в неволі, де їх іноді схрещують для збереження кольору хутра. Однак у таких тварин, виведених в зоопарках, є проблеми зі здоров’ям, наприклад, із зором і часті каліцтва.

Ніевес буде не єдиним білим тигром в зоопарку Нікарагуа. У травні 2019 року до нього прибули Осми і Халіме — двоє білих тигренят, подарованих зоопарком Мексики.

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