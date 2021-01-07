Трамп спровокував штурм Конгресу США. Є загиблі

У середу, 6 січня, Конгрес США зібрався, щоб підбити остаточні підсумки президентських виборів. Це формальна процедура перед інавгурацією переможця виборів – Джо Байдена.

Цього ж дня до Вашингтона з’їхались багато прихильники Дональда Трампа, яких він закликав вирушати на протест до Капітолію – де в цей час тривала сесія Конгресу, яка й мала оголосити результати виборів.

Ситуація швидко вийшла з під контролю.

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Учасники мітингу на підтримку Дональда Трампа прорвали кордон поліції і увірвалися у будівлю Капітолію у Вашингтоні. У штурмі брали участь сотні мітингувальників. Сенату довелося евакуюватися.

У будівлі лунали постріли, а відтак церемонію проголошення нового президента довелося перервати.

Під час прориву мітенгувальників до будівлі вогнепальне поранення отримала жінка. Згодом стало відомо, що вона померла у лікарні.

Аби погасити настрої пікетувальників Мер Вашингтона Мюріель Боузер запровадила в окрузі Колумбія комендантську годину на 12 годин – з 18:00 до 6:00.

Після того, що сталося, ще діючий президент США Дональд Трамп через свої соцмережі вкотре наголосив, що у нього і його виборців вкрали перемогу, проте все ж закликав усіх, хто перебуває у будівлі Конгресу, поводитися мирно.

Щоб приборкати натовп мітингувальників до Конгресу направили війська Національної гвардії.

Обраний президент США Джо Байден звернувся до президента, що програв вибори, Дональда Трампа із закликом виступити на телебаченні і закликати своїх прихильників припинити штурм Капітолія.

Байден також звернувся до натовпу в Капітолії: «Я закликаю цей натовп зупинитися і дати дорогу демократії. У кращому випадку слова президента можуть надихнути, а в гіршому – підбурювати».

У цей же час сили спеціального призначення, Національна гвардія та поліція зачистили будівлю Капітолію від протестувальників, які увірвалися в будівлю, а найагресивніших із них було затримано.

Через багаторазові серйозні порушення правил, які забороняють використання сервісу для маніпуляції суспільною думкою, адміністрація соціальної мережі Twitter оголосила, що позбавила Дональда Трампа права публікувати нові повідомлення на своїй сторінці на найближчі 12 годин. (У Трампа 88,7 млн підписників в Twitter).

Таке покарання з боку адміністрації Twitter вперше застосоване щодо президента США.

Одночасно Twitter видалив три твіта Трампа, у тому числі відеозвернення, президента до нападників на парламент, у якому він натяками виправдав їхні дії та заявив, що в них украли перемогу.

Після цього Facebook і Instagram також заблокували Трампа.

За даними правоохоронців, в результаті заворушень під час штурму Капітолія у Вашингтоні загинули чотири людини. 14 правоохоронців зазнали поранень.

Зрештою Конгрес США таки поновив роботу та затвердив перемогу Байдена на президентських виборах, інавгурація якого запланована на 20 січня.

Водночас надзвичайний режим у Вашингтоні продовжили до інавгурації Байдена.

За матеріалами Української правди