На Львівщині штормове попередження

За повідомленням Львівського регіонального центру з гідрометеорології України по території м. Львова та Львівської області до кінця доби 07 січня і вночі та вранці 08 січня очікується туман видимістю 200 – 500 м.

08 – 10 січня через зниження температури на дорогах очікується ожеледиця.

За повідомленням Департаменту із питань цивільного захисту ЛОДА, на Різдво, 7 січня, у Львові очікується до 2 градусів тепла, а вночі стовпчики термометрів опустяться нижче нуля. По всій території Львівщини очікується незначний дощ, що переходититме у мокрий сніг.

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За даними Sinoptik.ua, на Марії, 8 січня, на Львівщині стане холодніше. Вночі до 2-4 градусів морозу, а в день близько нуля. Цього дня очікується хмарна із проясненнями погода із незначними опадами снігу.

Водночас, майже весь наступний тиждень на Львівщині буде сніжним та морозним. Прогнозується, що справжня зимова погода протримається щонайменше до Йордану, 19 січня.

Рятувальники нагадують, що за поганих погодних умов водіям транспортних засобів слід бути вкрай уважними. Дотримуйтеся швидкісного режиму, дистанції та відмовтеся від ризикованих маневрувань, які при несприятливих погодних умовах можуть привести до створення аварійних ситуацій.