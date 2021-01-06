Китай досі не дає фахівцям ВООЗ вивчити походження коронавірусу

Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров’я Тедрос Адханом Гебреєсус заявив, що Китай не дає розпочати роботу місії Організації зі з’ясування походження коронавірусу. Учасникам місії китайська сторона досі не схвалила візи, передає Громадське.

«Я дуже розчарований цією звісткою, оскільки двоє членів місії вже вирушили до Китаю, а решта в останню мить були змушені скасувати виліт», – заявив Гебреєсус на онлайн-брифінгу 5 січня.

Гендиректор Організації додав, що «перебуває на зв’язку з китайськими посадовцями» і закликає їх розблокувати діяльність місії, оскільки вона є «пріоритетом для ВООЗ та міжнародної команди».

Реклама партнерів

Глава програми ВООЗ із надзвичайних ситуацій у сфері охорони здоров’я Майк Раян додав, що місія за планом мала б розпочати роботу вже 5 січня. Про проблеми із затвердженням віз в Організації довідалися в останню мить – зокрема й щодо двох членів місії, які вирушили заздалегідь, бо живуть далеко.

Раян висловив сподівання, що йдеться саме про «логістичну та бюрократичну проблему, яку можна вкрай швидко вирішити».

«Віримо, що зможемо добросовісно вирішити всі питання в найближчі години і якнайшвидше відновити роботу місії», – додав він.

Зазначимо, ВООЗ оголосила про наміри направити в Китай свою місію з розслідування походження коронавірусу в листопаді. Вона має на меті дослідити найперші випадки появи SARS-CoV-2 в Ухані, який тривалий час був центром епідемії в КНР. При цьому місія не має на меті перевірити заяви про штучне походження коронавірусу чи його витік із лабораторії в Ухані, які поширювалися, зокрема, й американськими посадовцями.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.