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Епідеміологи вважають необхідним введення жорсткого карантину, – Степанов

Вероніка Рой

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Епідеміологи вважають необхідним проведення жорсткого карантину з 8 по 24 січня, повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов під час брифінгу, передає «Інтерфакс-Україна».

 

«Після новорічних свят у нас буде зростання захворюваності, що збільшить навантаження на медичну систему. Також, починаючи з третього тижня січня, збільшується захворюваність на грип, ми очікуємо в середині лютого пікової захворюваності. Епідеміологи вважають необхідним проведення жорсткого карантину з 8 по 24 січня, щоб збити хвилю захворюваності та пройти до весни без упровадження жорсткого карантину», – зазначив міністр.

Він наголосив, що щодня в Україні фіксується 5-7 тис. випадків захворюваності, помирає близько 200 людей

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«Понад 23 тис. пацієнтів перебувають у медзакладах, більше ніж 10% з яких – важкі хворі. Кількість важких хворих збільшується», – додав він.

Степанов також уточнив, що бізнес готовий до жорсткого карантину та розуміє його важливість.

Нагадаємо, з 8 по 24 січня Україна піде на повний локдаун. Всі деталі – за цим посиланням.

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