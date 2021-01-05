У львівському лікувально-діагностичному центрі з’явиться нове обладнання

Гарні новини для мешканців Львова та області: «Львівський регіональний фтизіопульмонологічний клінічний лікувально-діагностичний центр» зробив закупівлю нового обладнання.

За даними звіту, який був опублікований в електронній системі публічних закупівель Прозоро, незабаром у центрі з’явиться два кисневих генератори та дві компресорні станції.

Що це за пристрої та навіщо вони потрібні? Річ у тім, що в ході лікування пацієнтів, зокрема з COVID-19, часто використовується медичний кисень. Швидкий і безперервний доступ до кисню в деяких випадках — питання життя та смерті. Тому так важлива наявність кисню в стаціонарних медичних установах є .

Кисневий генератор — це електромеханічний пристрій, який виробляє медичний кисень з повітря на місці його споживання, наприклад на території лікарні. Кисень має відповідати необхідним параметрам: концентрація, тиск, потік, тощо. Наявність кисневого генератора дозволяє відмовитися від закупівлі кисню в тарі (в балонах, цистернах). Це суттєво економить кошти лікарні.

Загальна вартість обладнання складає понад 15,7 млн. гривень. Поставку буде здійснювати ТзОВ “АЛВІ-ЛАЙН”. Це інжинірингове підприємство, основним напрямком діяльності якого є створення та реконструкція систем медичного газопостачання.

Відповідно до умов контракту, обладнання має бути доставлено до 26 березня 2021 року.

Довідкова інформація. Prozorro – це електронна система публічних закупівель, яка була запроваджена у 2016 році. Головний принцип системи – усі бачать все. Після закінчення тендера в електронній системі можна побачити всю інформацію щодо представлених пропозицій всіх учасників, рішень тендерної комісії, все кваліфікаційні документи, тощо. Ця інформація доступна через зручний модуль аналітики для широкого загалу.

Такий підхід забезпечує чесні, відкриті, прозорі та ефективні процеси закупівель, а також формує довіру бізнесу до взаємодії з державою. Крім того, громадськість має можливість проконтролювати ефективність витрачання коштів із Державного бюджету України.

Електронна система публічних закупівель постійно розвивається, вдосконалюється та стає ще більш надійною та захищеною з точки зору інформаційної безпеки.

У 2020 році на постійній основі була запущена програма пошуку вразливостей Bug Bounty для всієї ІТ-системи. Дана програма допоможе Prozorro зробити захист даних міцнішим та стати ще стійкішою до кібератак.

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