Школи України почали підключати до сервісу електронних журналів та щоденників

Міністерство освіти і науки розпочало підключення шкіл до безкоштовного сервісу електронних журналів та щоденників. Про це інформує пресслужба МОН.

Сервіс доволі простий у користуванні та має дружній інтерфейс, через який організовано доступ до різних сторінок: дані про учнів, розклад уроків, списки відвідування, домашні завдання тощо. Інформація буде вноситись вчителями, а за допомогою логіна й пароля батьки та учні зможуть отримати доступ до неї.

Батьки в режимі онлайн у е-щоденниках бачитимуть інформацію про присутність дитини на навчанні, рівень її успішності, коментарі та поради вчителів, а учні – отримуватимуть завдання, слідкуватимуть за розкладом тощо.

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«Розроблений функціонал модуля E-Journal сьогодні є об’єктивно компромісним з огляду на необхідність оперативного впровадження сучасних цифрових технологій в освітній процес у всіх школах країни. Ті школи, які сьогодні вже застосовують подібні комерційні продукти, за бажанням зможуть і надалі користуватись ними. Ми плануємо побудувати їх зв’язок із системою АІКОМ, де будуть акумулюватись дані, зокрема, про успішність навчання всіх учнів. Усі інші школи зможуть отримати безкоштовний доступ до електронних журналів і консультаційну підтримку щодо підключення сервісу та користування ним. Це лише перший крок до розширення функціональних можливостей системи АІКОМ, яка згодом стане потужним інструментом для аналізу освітніх даних та ухвалення відповідних управлінських рішень», – зазначив заступник міністра освіти і науки України з питань цифровізації Артур Селецький.

Модуль E-Journal є частиною модернізованої державної системи АІКОМ (управління здійснює державна установа «Інститут освітньої аналітики») зі збору, зберігання та управління даними та створений у межах реалізації стратегії цифрової трансформації у сфері освіти.

Розроблення модуля E-Journal розпочалося ще восени 2020 року, вже у жовтні відбулось його пілотування та навчання адміністраторів. Після доопрацювання модуль було введено в експлуатацію та відкрито для використання учасниками освітнього процесу.

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