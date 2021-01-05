Різдво у Львові. Розклад богослужінь у храмах Львова

7 січня українці відзначають Різдво Христове – одне з найбільших християнських свят, День народження Ісуса Христа. У цей святковий час у катедральних храмах Львова відбудуться Різдвяні Богослужіння та колядування. Про це інформує «Духовна велич Львова».
Розклади богослужінь у катедральних храмах Львова:
Архикатедральний Собор Святого Юра УГКЦ (площа Святого Юра, 5)
6 січня 2020 р., Навечір’я Різдва Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа
8:00 -Великі Царські часи
10:00 – Вечірня з Літургією св. Василія Великого
16:00 – Велике Повечір’я з Литією. Утреня
22:30 – Архиєрейська Божественна Літургія св. Йоана Золотоустого, мирування (очолить єпископ-помічник Львівської Архиєпархії, Владика Володимир)
7 січня 2020р, Різдво Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа
8:00 – Архиєрейська Божественна Літургія св. Йоана Золотоустого. Мирування (очолить Митрополит і Архієпископ Львівський УГКЦ Владика Ігор)
11:00 – Божественна Літургія св. Йоана Золотоустого. Мирування
18:00 – Вечірня
Свято-Покровський катедральний собор Православної Церкви України (вул. Грушевського, 2)
6 січня 2020 року, Навечір’я Різдва Христового
8:00 – Часи Надвечір’я Різдва Христового (Царські часи)
9:00 – Літургія св. Василія Великого, Вечірня
17:00 – Всенічне бдіння архиєрейським чином
7 січня 2020 року, Різдво Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа
7:30 – Божественна Літургія
9:00 – Божественна Літургія
11:00 – Архиєрейська Божественна Літургія. Очолить Митрополит Львівський і Сокальський ПЦУ Владика Димитрій
17:00 -Велика вечірня з колядками, вітання владики
Храм Успіння Пресвятої Богородиці Православної Церкви України (вул. Руська, 5)
6 січня 2020 р. Навечір’я Різдва Христового
7:00- Царські часи. Літургія св. Василія Великого
16:00 – Велике Повечір’я, Утреня
7 січня 2020 р., Різдво Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа
7:00 – Божественна Літургія
9:00 – Божественна Літургія
11:00 – Божественна Літургія
17:00 – Вечірня і колядки
Свято-Георгіївський кафедральний храм УПЦ (вул. Короленка, 3)
6 січня 2019 р., Навечір’я Різдва Христового
7:00 – Царські часи
8:30 – Божественна Літургія Василія Великого
17:00 – Всенічне бдіння з Литією
7 січня 2020 р. Різдво Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа
22:00 – Всенічне бдіння з Литією.
01:00 – Божественна Літургія. Очолює Митрополит і Архієпископ Львівський і Галицький УПЦ Філарет
7:00 – Божественна Літургія
9:00 – Божественна Літургія
11:00 – Божественна Літургія
17:00 – Велика Вечірня. Колядки
Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook
Вероніка Рой