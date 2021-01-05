Різдво у Львові. Розклад богослужінь у храмах Львова

7 січня українці відзначають Різдво Христове – одне з найбільших християнських свят, День народження Ісуса Христа. У цей святковий час у катедральних храмах Львова відбудуться Різдвяні Богослужіння та колядування. Про це інформує «Духовна велич Львова».

Розклади богослужінь у катедральних храмах Львова:

Архикатедральний Собор Святого Юра УГКЦ (площа Святого Юра, 5)

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6 січня 2020 р., Навечір’я Різдва Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа

8:00 -Великі Царські часи

10:00 – Вечірня з Літургією св. Василія Великого

16:00 – Велике Повечір’я з Литією. Утреня

22:30 – Архиєрейська Божественна Літургія св. Йоана Золотоустого, мирування (очолить єпископ-помічник Львівської Архиєпархії, Владика Володимир)

7 січня 2020р, Різдво Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа

8:00 – Архиєрейська Божественна Літургія св. Йоана Золотоустого. Мирування (очолить Митрополит і Архієпископ Львівський УГКЦ Владика Ігор)

11:00 – Божественна Літургія св. Йоана Золотоустого. Мирування

18:00 – Вечірня

Свято-Покровський катедральний собор Православної Церкви України (вул. Грушевського, 2)

6 січня 2020 року, Навечір’я Різдва Христового

8:00 – Часи Надвечір’я Різдва Христового (Царські часи)

9:00 – Літургія св. Василія Великого, Вечірня

17:00 – Всенічне бдіння архиєрейським чином

7 січня 2020 року, Різдво Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа

7:30 – Божественна Літургія

9:00 – Божественна Літургія

11:00 – Архиєрейська Божественна Літургія. Очолить Митрополит Львівський і Сокальський ПЦУ Владика Димитрій

17:00 -Велика вечірня з колядками, вітання владики

Храм Успіння Пресвятої Богородиці Православної Церкви України (вул. Руська, 5)

6 січня 2020 р. Навечір’я Різдва Христового

7:00- Царські часи. Літургія св. Василія Великого

16:00 – Велике Повечір’я, Утреня

7 січня 2020 р., Різдво Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа

7:00 – Божественна Літургія

9:00 – Божественна Літургія

11:00 – Божественна Літургія

17:00 – Вечірня і колядки

Свято-Георгіївський кафедральний храм УПЦ (вул. Короленка, 3)

6 січня 2019 р., Навечір’я Різдва Христового

7:00 – Царські часи

8:30 – Божественна Літургія Василія Великого

17:00 – Всенічне бдіння з Литією

7 січня 2020 р. Різдво Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа

22:00 – Всенічне бдіння з Литією.

01:00 – Божественна Літургія. Очолює Митрополит і Архієпископ Львівський і Галицький УПЦ Філарет

7:00 – Божественна Літургія

9:00 – Божественна Літургія

11:00 – Божественна Літургія

17:00 – Велика Вечірня. Колядки

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