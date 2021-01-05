Різдво у Карпатах: перелік «святкових» потягів

Укрзалізниця пропонує скористатись 19 поїздами далекого сполучення та швидкісними потягами для тих, хто планує зустріти Різдво у Карпатах. Про це інформує пресслужба компанії.

Перелік поїздів у напрямку Карпат відправленням 6 січня 2021 року та прибуттям 7 січня 2021 року:

№ 4/3 Запоріжжя — Ужгород;

№ 7/8 Київ — Івано-Франківськ — Чернівці;

№ 13/14 Київ — Солотвино;

№ 15/16 Харків — Рахів;

№ 21/22 Харків — Трускавець;

№ 26/25 Одеса — Ужгород;

№ 29/30 Київ — Ужгород;

№ 41/42 Дніпро — Трускавець;

№ 43/44 Київ — Івано-Франківськ;

№ 46/45 Лисичанськ — Ужгород;

№ 49/50 Київ — Трускавець;

№ 81/82 Київ — Ужгород;

№ 108/107 Одеса — Ужгород;

№ 134/133 Миколаїв — Рахів;

№ 136/135 Одеса — Чернівці;

№ 143/144 Київ — Ворохта;

№ 357/358 Київ — Рахів;

№ 601/602 Львів — Солотвино;

№ 745/746 Київ — Славське.

З розкладом можна ознайомитися на сайті Укрзалізниці, квитки придбати в залізничних касах або онлайн.

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Зазначимо, що під час січневого локдауну поїзди продовжать курсувати, а Укрзалізниця забезпечить усі протиепідемічні заходи для безпеки пасажирів під час подорожей.

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