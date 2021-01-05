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Різдво у Карпатах: перелік «святкових» потягів

Вероніка Рой

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Укрзалізниця пропонує скористатись 19 поїздами далекого сполучення та швидкісними потягами для тих, хто планує зустріти Різдво у Карпатах. Про це інформує пресслужба компанії.

 

Перелік поїздів у напрямку Карпат відправленням 6 січня 2021 року та прибуттям 7 січня 2021 року:

  • № 4/3 Запоріжжя — Ужгород;
  • № 7/8 Київ — Івано-Франківськ — Чернівці;
  • № 13/14 Київ — Солотвино;
  • № 15/16 Харків — Рахів;
  • № 21/22 Харків — Трускавець;
  • № 26/25 Одеса — Ужгород;
  • № 29/30 Київ — Ужгород;
  • № 41/42 Дніпро — Трускавець;
  • № 43/44 Київ — Івано-Франківськ;
  • № 46/45 Лисичанськ — Ужгород;
  • № 49/50 Київ — Трускавець;
  • № 81/82 Київ — Ужгород;
  • № 108/107 Одеса — Ужгород;
  • № 134/133 Миколаїв — Рахів;
  • № 136/135 Одеса — Чернівці;
  • № 143/144 Київ — Ворохта;
  • № 357/358 Київ — Рахів;
  • № 601/602 Львів — Солотвино;
  • № 745/746 Київ — Славське.

З розкладом можна ознайомитися на сайті Укрзалізниці, квитки придбати в залізничних касах або онлайн.

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Зазначимо, що під час січневого локдауну поїзди продовжать курсувати, а Укрзалізниця забезпечить усі протиепідемічні заходи для безпеки пасажирів під час подорожей.

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