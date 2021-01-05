Різдво у Карпатах: перелік «святкових» потягів

Укрзалізниця пропонує скористатись 19 поїздами далекого сполучення та швидкісними потягами для тих, хто планує зустріти Різдво у Карпатах. Про це інформує пресслужба компанії.
Перелік поїздів у напрямку Карпат відправленням 6 січня 2021 року та прибуттям 7 січня 2021 року:
- № 4/3 Запоріжжя — Ужгород;
- № 7/8 Київ — Івано-Франківськ — Чернівці;
- № 13/14 Київ — Солотвино;
- № 15/16 Харків — Рахів;
- № 21/22 Харків — Трускавець;
- № 26/25 Одеса — Ужгород;
- № 29/30 Київ — Ужгород;
- № 41/42 Дніпро — Трускавець;
- № 43/44 Київ — Івано-Франківськ;
- № 46/45 Лисичанськ — Ужгород;
- № 49/50 Київ — Трускавець;
- № 81/82 Київ — Ужгород;
- № 108/107 Одеса — Ужгород;
- № 134/133 Миколаїв — Рахів;
- № 136/135 Одеса — Чернівці;
- № 143/144 Київ — Ворохта;
- № 357/358 Київ — Рахів;
- № 601/602 Львів — Солотвино;
- № 745/746 Київ — Славське.
З розкладом можна ознайомитися на сайті Укрзалізниці, квитки придбати в залізничних касах або онлайн.
Зазначимо, що під час січневого локдауну поїзди продовжать курсувати, а Укрзалізниця забезпечить усі протиепідемічні заходи для безпеки пасажирів під час подорожей.
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Вероніка Рой