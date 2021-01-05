Якої погоди чекати на Львівщині 6 січня?

У середу, 6 січня, на Львівщині очікується хмарна погода, на дорогах буде ожеледиця, а також можливий туман. Про це Львівський регіональний гідрометцентр.

За даними синоптиків, завтра очікується хмарна погода з проясненнями. Вночі по всій території, а також вдень можливий місцями невеликий дощ та мокрий сніг. Також вночі та вранці на дорогах буде ожеледиця, місцями туман.

Температура вночі становитиме від 2° морозу до 3° тепла, а вдень – 2-7° тепла. Вітер південний, 5 – 10 м/с.

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Нагадаємо, Львів побив температурний рекорд за останній 71 рік. Зокрема, у суботу, 2 січня, температура повітря становила 8,7 градусів тепла.

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