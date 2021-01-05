50% українців очікують, що 2021 рік буде кращим за попередній, – опитування

В Україні 52% жителів сподіваються, що 2021 рік буде кращим за попередній. Про це свідчить опитування, проведеного соціологічною групою «Рейтинг».

Результати опитування показало, що 52% опитаних очікують, що 2021 рік буде кращим за попередній. Натомість 27% респондентів не чекають змін у новому році, водночас 18% вважають, що 2021 рік буде гіршим за 2020. Найкращі очікування у молоді та жінок.

Ще 74% дивляться у новий 2021 рік з оптимізмом, і лише 18% – з песимізмом. Більш оптимістичними в своїх очікуваннях є мешканці Києва, та західних областей, молодь, виборці партій «Слуга народу», «За майбутнє», «Українська стратегія», «Голос».

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Опитування проводили з 2 по 4 січня 2021 року. Аудиторією було населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибіркова сукупність: 2500 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,0%.

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