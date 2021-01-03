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Зеленський записав привітання для жителів Львівщини

Ольга Денисяка

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Президент Володимир Зеленський окремо привітав з Новим роком та Різдвом жителів кожної області країни. Львів’янам президент побажав мати «стільки приводів для щастя, як туристів у вашому місті на зимові свята». Звернення розміщене на сайті Львівської ОДА.

«Дорога Львівщино, я щиро вітаю вас усіх з новим 2021 роком і з усіма прийдешніми святами. Хай у новому році будуть злагода, достаток. Звичайно, хай буде мир. Вітаю місто Лева з роком Бика. Нехай цей рік стане роком дружби, спільної праці та взаємодопомоги. Хай у кожного з вас буде рівно стільки ж приводів для щастя, як туристів у вашому місті на зимові свята. Міцного здоров’я всім. Усмішок на всі 32. Температури – на 36,6. І настрою на всі 100! Усім веселих свят!», – сказав президент.

Також Зеленський звернувся до мешканців окупованого Криму: «Без Крыма в Украине не так солнечно, не так вкусно, не так приятно… Я верю, что мы все равно будем вместе, бо Крим це Україна», – сказав Зеленський.

Жителям Херсонщини він побажав «життя без нітратів», а Миколаївщини – року без штормів. Жителям Донеччини і Луганщини побажав миру.

Зазначимо, Зеленський у новорічному вітанні окрему увагу приділив українцям, які проживають на тимчасово окупованій території Криму та ОРДЛО. До них він звернувся російською та закликав перевести годинники назад, щоб бути разом з усією Україною.

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