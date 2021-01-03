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В Україні скасували мито на ввезення вин з ЄС

Ольга Денисяка

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Україна з 1 січня, згідно з зобов’язанням по економічній частині асоціації з Євросоюзом, скасувала мито на ввезення вин. Про це з посиланням на AgroPolit.com. повідомляє Європейська правда.

Видання відзначає, що в Україні ввезли винної продукції на 146,7 млн, в той же час Україна експортувала своєї продукції на 11,9 млн доларів.

Зазначимо,що раніше мито на ввезення вина з ЄС складав 0,3-0,4 EUR/літр.  У 2019 для виноматеріалів було перероблено 124 тис. т сировини, що вдвічі менше за показники попередніх років.

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