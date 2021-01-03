У Фінляндії зафіксували першу побічну реакцію на вакцину від Covid-19

До Агентства з безпеки та розвитку в галузі фармацевтики Fimea (Фінляндія) надійшла перша заявка про побічну реакцію на вакцину від коронавірусу, пише Інтерфакс-Україна з посиланням на портал телерадіомовлення Фінляндії Yle.

Головний лікар Fimea Майя Кауконен повідомила в суботу, що заява отримана, але її зміст не розголошується з метою збереження конфіденційності.

«Коли ми отримаємо щонайменше п’ять повідомлень, то розповімо, якого роду побічні ефекти вказувалися», – йдеться в повідомленні.

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Зазначимо, у Фінляндії вакцинація препаратом від Pfizer і Biontech стартувала 27 грудня 2020 року. Перші щеплення отримали медпрацівники. Наразі вакцинацію пройшли медики п’яти найбільших лікарняних округів міст Гельсінкі, Тампере, Турку, Куопіо та Оулу.