МОЗ виключає можливість реєстрації російської вакцини в Україні

Російська вакцина від коронавірусу «Супутник V» не має шансів отримати дозвіл в Україні. Третя фаза її випробувань далека від завершення. Про це у Facebook написав головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

Він зазначив, що в Україні будуть дозволені вакцини, які отримали схвалення в країнах з жорсткою регуляторною політикою, а також підкреслив, що третя фаза випробувань російського зразка завершиться лише в грудні цього року.

«Україна ухвалила рішення про можливість реєстрації вакцин, зареєстрованих у країнах з жорсткою регуляторною політикою. Підкреслюю, тільки при зазначених умовах будемо допускати вакцини до використання. Згідно інформації розміщеної на сайті clinicaltrials.gov, завершення третьої фази клінічних випробувань вакцини «Супутник V» заплановано на грудень 2021», – написав Ляшко.

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Зазначимо, раніше депутат Верховної ради від ОПЗЖ Віктор Медведчук заявив, що в Україні російську вакцину від коронавірусу «Супутник V» подали на реєстрацію. За його даними, харківська компанія «Біолік» звернулася до МОЗ та Державного експертного центру з заявою ще 30 грудня.

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