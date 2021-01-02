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У 2020 році зросла кількість загиблих в авіакатастрофах

Ольга Денисяка

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У 2020 році у світі зменшилася кількість авіарейсів та кількість аварій літаків. Водночас кількість загиблих в авіакатастрофах зросла до 299. Про це повідомляє hromadske з посиланням на Reuters.

 

Торік, за підрахунками, сталося 40 аварій великих комерційних пасажирських літаків, п’ять катастроф були смертельними. Для порівняння: у 2019 році сталося 86 аварій, вісім із яких були смертельними – тоді загинуло 257 людей.

У 2020 році було 0,27 аварії зі смертельними наслідками на мільйон рейсів, або одна аварія на кожні 3,7 мільйона рейсів. Зниження кількості аварій відбулося на тлі скорочення рейсів через пандемію, кажуть у То70. За даними ресурсу Flightradar24, торік кількість пасажирських авіарейсів упала на 42% – до 24,4 мільйона. Адже більшість країн світу закривала кордони та вводила інші обмеження на подорожі.

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Більшість людей (176), які загинули у 2020 році в авіакатастрофах – це пасажири та екіпаж літака «Міжнародних авіаліній України», збитого над Тегераном у січні 2020 року.

Другою великою авіакатастрофою стала аварія літака в Пакистані, унаслідок чого загинуло 98 людей (97 пасажирів і членів екіпажу та одна людина на землі).

За останні 20 років кількість смертей від авіакатастроф зменшилася, кажуть у Мережі авіаційної безпеки. Так, у 2005 році на борту комерційних пасажирських рейсів загинули 1 015 людей, а за останні 5 років у середньому стається 14 смертельних аварій, у яких гинуть 345 людей.

Найбезпечнішим роком в авіації вважається 2017. Тоді в усьому світі сталося лише дві аварії зі смертельними наслідками за участі регіональних літаків, коли загинуло 13 людей.

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