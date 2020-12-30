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Українці зможуть змінювати прописку онлайн

Вероніка Рой

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Уряд розпочав експерементальний проєкт з реєстрації місця проживання онлайн. Послуга незабаром з’явиться онлайн на порталі «Дія», відтак українці зможуть отримати її, не виходячи з дому. Про це у Facebook повідомив глава Мінцифри Михайло Федоров.

 

На перших етапах послуга буде доступною в пілотних містах.

«Подати заявку на отримання послуги можна буде на diia.gov.ua. Скорочується кількість документів та запроваджується взаємодія між інформаційними системами та реєстрами. Отримати інформацію про результат та статус послуги можна буде у кабінеті громадянина на порталі «Дія», – написав Михайло Федоров.

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Скористатися послугою зможуть:

  • неповнолітні діти віком від 14 до 18 років за адресою місця проживання батьків чи одного з них
  • особи, які мають ID-картку, — за адресою житла, відомості про яке внесені у Державний реєстр речових прав на нерухоме майно (особа має бути власником житла або отримати електронну згоду на реєстрацію від власника/співвласника).

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