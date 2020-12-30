ОСТАННІ НОВИНИ

Синоптик розповіла, якою буде погода на Новий рік

Вероніка Рой

|

Новорічна погода у більшості областей України буде весняною. Втім у Західних областях температура повітря трішки знизиться. Про це у Facebook повідомила синоптик Наталія Діденко.

 

За її словами, температура повітря у денні години 31 грудня та 1 січня коливатиметься в межах +4+10 градусів.

«Свіжішим повітря очікується у східних областях – там вночі трохи підморожуватиме до 0-3 градусів морозу, а вдень стовпчики термометрів покажуть +1+4 градуси. Найтеплішим Новий рік передбачається у південній частині, максимально до +7+12 градусів, у Криму до +12+15 градусів. У західних областях 31.12-1.01 трохи знизиться температура повітря, тому й побільшає ймовірність снігу – уважно на дорогах!», – написала Наталія Діденко.

Реклама партнерів

Синоптик уточнила, що 31 грудня в західних областях України можуть пройти дощі, місцями з мокрим снігом.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Зручно, економно та святково: напередодні Нового року «АТБ» дивує львів'ян новими акційними пропозиціями
Анастасія ПИЖ
Зручно, економно та святково: напередодні Нового року «АТБ» дивує львів'ян новими акційними пропозиціями

Для зручності більш ніж чотирьох мільйонів клієнтів «АТБ», у тому числі й мешканців нашого міста Лева, напередодні новор...

Святкове диво: «АТБ» допомагає тисячам українських родин потішити дитину в День святого Миколая
Анастасія ПИЖ
Святкове диво: «АТБ» допомагає тисячам українських родин потішити дитину в День святого Миколая

День святого Миколая – це свято, яке уособлює маленьке диво. По одній із оповідей усе розпочалося ще в далекій давнині, ...

Центр біржових технологій привітав дітей з малозабезпечених родин із Днем святого Миколая
Дарина ВОЗНЯК
Центр біржових технологій привітав дітей з малозабезпечених родин із Днем святого Миколая

День святого Миколая – одне з найулюбленіших свят українських дітлахів. Та не всі вони мають нагоду відчути святковий ду...

Смачно та корисно: чим здивувати близьких на новорічні свята у Львові
Омелян ШЕВЧУК
Смачно та корисно: чим здивувати близьких на новорічні свята у Львові

На новорічні та різдвяні свята мешканці Львівщини традиційно збирають за одним столом рідних людей і найближчих друзів. ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...