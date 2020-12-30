Синоптик розповіла, якою буде погода на Новий рік

Новорічна погода у більшості областей України буде весняною. Втім у Західних областях температура повітря трішки знизиться. Про це у Facebook повідомила синоптик Наталія Діденко.

За її словами, температура повітря у денні години 31 грудня та 1 січня коливатиметься в межах +4+10 градусів.

«Свіжішим повітря очікується у східних областях – там вночі трохи підморожуватиме до 0-3 градусів морозу, а вдень стовпчики термометрів покажуть +1+4 градуси. Найтеплішим Новий рік передбачається у південній частині, максимально до +7+12 градусів, у Криму до +12+15 градусів. У західних областях 31.12-1.01 трохи знизиться температура повітря, тому й побільшає ймовірність снігу – уважно на дорогах!», – написала Наталія Діденко.

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Синоптик уточнила, що 31 грудня в західних областях України можуть пройти дощі, місцями з мокрим снігом.

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