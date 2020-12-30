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Як уникнути переїдання за святковим столом: поради фахівців

Вероніка Рой

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Традиційно новорічні свята передбачають ситну вечерю з великою кількістю різноманітних страв та напоїв. Відтак українцям радять скористатися принципом Тарілки здорового харчування, що розроблена за участі фахівців Центру громадського здоров’я України.

 

Так, 1/2 тарілки мають становити овочі та фрукти. Проте не заповнюйте половину її обсягу картоплею, адже в ній високий вміст крохмалю.

Цільнозернові продукти мають заповнювати 1/4 тарілки. Цільні та неочищені зернові: ячмінь, пшениця, вівсянка, гречка, неочищений рис, а також страви, виготовлені з них.

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Ще 1/4 тарілки наповніть білковими продуктами, наприклад, рибою, куркою, квасолею, горіхами. Їх можна додати в салат і вони добре поєднуються з овочами.

Для приготування й заправлення страв обирайте в помірній кількості рослинні олії: оливкову, рапсову, кукурудзяну, соняшникову, арахісову тощо. Уникайте частково гідрогенізованих олій, які містять шкідливі трансжири. Пам’ятайте, що менший відсоток жирності не завжди означає користь.

Протягом частування пийте більше води та намагайтесь відмовитися від солодких напоїв.

Що ж до алкоголю, то навіть у свята потрібно пам’ятати: будь-яка доза є небезпечною для організму. Та якщо не вдається зовсім відмовитися від спиртного, то віддавайте перевагу невеликій кількості натурального червоного вина. Воно містить флавоноїди, що корисні для судин.

І навіть якщо ви готуєте лише корисні страви, пам’ятайте, що розмаїття їжі стимулює нас до переїдання.

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