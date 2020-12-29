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Українці назвали Путіна викрадачем Різдва

Наталя Дуляба

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Майже третина українців вважає, що на роль викрадача Різдва цьогоріч найбільше підходить президент Росії Володимир Путін. Про це свідчать дані соцопитування, яке проводив Фонд «Демократичні ініціативи» ім. Ілька Кучеріва спільно з Київським міжнародним інститутом соціології.

 

Під час опитування в українців дізнавались, хто з іноземних лідерів цу 2020 році найбільше підходить на роль Викрадача Різдва? 28% респондентів віддали цю роль Володимир Путіну, 8% – Дональду Трампу, 7 % – Олександру Лукашенку, 6 % – Джорджу Соросу, ще близько 3% – Ким Чен Ину і Сі Цзинпіню.

Водночас 14% українців сказали, що нікого з перелічених політиків не можна назвати викрадачем Різдва, а 29% взагалі не змогли відповісти на таке запитання.

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Втім соціологи додають, що першість Путіна  у ролі викрадача Різдва визнали в усіх регіонах України, крім Сходу: там він перше місце розділив із Дональдом Трампом і Джорджем Соросом.

Соцопитування методом особистого інтерв’ю проводили 5-13 грудня в усіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей. Участь у ньому взяли 2004 респонденти віком від 18 років. Похибка не перевищує 3,3%.

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