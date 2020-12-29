Українці назвали Путіна викрадачем Різдва

Майже третина українців вважає, що на роль викрадача Різдва цьогоріч найбільше підходить президент Росії Володимир Путін. Про це свідчать дані соцопитування, яке проводив Фонд «Демократичні ініціативи» ім. Ілька Кучеріва спільно з Київським міжнародним інститутом соціології.

Під час опитування в українців дізнавались, хто з іноземних лідерів цу 2020 році найбільше підходить на роль Викрадача Різдва? 28% респондентів віддали цю роль Володимир Путіну, 8% – Дональду Трампу, 7 % – Олександру Лукашенку, 6 % – Джорджу Соросу, ще близько 3% – Ким Чен Ину і Сі Цзинпіню.

Водночас 14% українців сказали, що нікого з перелічених політиків не можна назвати викрадачем Різдва, а 29% взагалі не змогли відповісти на таке запитання.

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Втім соціологи додають, що першість Путіна у ролі викрадача Різдва визнали в усіх регіонах України, крім Сходу: там він перше місце розділив із Дональдом Трампом і Джорджем Соросом.

Соцопитування методом особистого інтерв’ю проводили 5-13 грудня в усіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей. Участь у ньому взяли 2004 респонденти віком від 18 років. Похибка не перевищує 3,3%.

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