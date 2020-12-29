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Помер відомий французький модельєр П'єр Карден

Вероніка Рой

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Помер французький модельєр П’єр Карден – йому було 98 років. Він був одним із першовідкривачів стилю «унісекс». Про це повідомляє AFP з посиланням на сім’ю, передає Громадське.

 

Він помер вранці 29 грудня в госпіталі, розташованому в столичному передмісті Нейї-сюр-Сен на захід від столиці Франції. Причина смерті не уточнюється.

Карден народився в 1922 році поблизу Венеції. Виріс у Франції, а здобував освіту архітектора у Парижі. Однак згодом Карден розпочав свою діяльність модельєра та кутюр’є.

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Він попрацював з модельєрами Жанном Пакеном і Ельзою Скіапареллі, а у 1947 очолював ательє моди «Крістьян Діор». У 1950 році Карден заснував дім моди «П’єр Карден», а у 1953 — впровадив швацьке мистецтво високої якості «от кутюр». Почав продавати сукні та духи за нижчими цінами.

Карден є один із першовідкривачів стилю «унісекс». Моделі П’єр Кардена принципово відрізнялися від панівного у той час стилю «нью-лук».

Модельєр запатентував понад 500 своїх винаходів. У вересні 2009 року його оголосили послом доброї волі Продовольчою і сільськогосподарською організацією ООН. П’єр Карден – власник численної нерухомості навколо Єлисейського палацу в VIII окрузі Парижа.

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