У середу, 30 грудня, на Львівщині прогнозують до 10 градусів тепла, вдень можливий дощ. Про це інформує Львівський гідрометцентр.

Завтра на Львівщині прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Вночі істотних опадів не прогнозують, вдень часом можливий дощ. Вночі та вранці на окремих ділянках доріг – ожеледиця.

Температура вночі становитиме 0-5° тепла, а вдень – 5-10° тепла. Вітер південний, 5-10 м/с.

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