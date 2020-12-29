Медики розповіли про стан багатодітної матері, у якої COVID вразив 90% легень

Багатодітну матір Катерину Терлецьку, яка була у відділенні інтенсивної терапії через коронавірус та 15 діб перебувала на штучній вентиляції легень, перевели у терапевтичне відділення. Про це йдеться на Facebook-сторінці Клінічної лікарні швидкої медичної допомоги Львова.

Для лікування жінки використовували апарат для штучної вентиляції легенів найсучаснішого інтелектуального рівня HAMILTON-C6, підключали систему моніторингу, яка працювала цілодобово і стежила за усіма показниками. Також медики визначали увесь спектр лабораторних аналізів для того, щоб відстежити динаміку пацієнтки. Станом на сьогодні Катерина Терлецька вже не кисневозалежна.

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«Зараз пацієнтка уже не кисневозалежна, утримує задовільні показники сатурації крові і перебуває на оксигенотерапії. Нам це вдалося, ми щасливі і разом з усією країною молимося, щоб пацієнтка якнайшвидше повернулася до своїх діток, які її чекають вдома і зустрілася зі своєю новонародженою донечкою», – йдеться у повідомленні.

Жінка підхопила COVID, будучи вагітною. Через коронавірусну інфекцію у Катерини Терлецької було уражено 90% легень. Їй було зроблено кесарський розтин, відтак немовля змогло побачити світ. Зараз лікування дружини священника лікарі змінили, адже небезпеки для дитини немає.

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Фото: лікарня швидкої допомоги