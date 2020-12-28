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Поради та рекомендації фахівців з вибору тканинних ролетів

Омелян Шевчук

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Як правильно вибирати тканинні ролети: за розміром, матеріалом, кольором і малюнком? Мало того, рулонні штори також різняться за ступенем світлопроникнення. Бувають прозорі, напівпрозорі, затемненні, та системи «день-ніч», і які з них краще обрати – залежить від приміщення.

Тканинні ролети – це поєднання зручності, практичності і привабливого зовнішнього дизайну. Їх використовують в житлових і нежитлових приміщеннях, офісах, магазинах, громадських закладах. Різноманітність матеріалів виготовлення і кольорів дозволяє вдало підібрати рулонні штори навіть у найвибагливіший інтер’єр.

Вибір тканинних ролетів

Перед купівлею необхідно визначитися з видом рулонних штор у залежності від приміщення, в якому вони будуть використовуватися. Наприклад, компанія Ковчег пропонує широкий вибір готових ролетів відкритого, закритого типу, системи «день-ніч», автоматичних і все це за найдоступнішими цінами.

Можна також замовити персональні тканинні ролети. При індивідуальному виготовленні підбирається розмір полотна і матеріал його виготовлення, колір, ступінь затемнення.

Фахівці при виборі тканинних ролетів рекомендують звертати увагу на:

  1. Розмір. Рулонна штора повинна перекривати не тільки скло вікна, але і трохи виходити на раму, щоб максимально приховати приміщення від сонячних променів.
  2. Матеріал виготовлення. Ролети можуть бути виготовлені з різних матеріалів, але найбільш практичним і економним варіантом є поліестер. Він відрізняється невибагливістю у догляді, довговічністю та ідеальним захистом від світла.
  3. Колір і наявність малюнка – залежить від інтер’єру приміщення. Якщо стіни декоровані шпалерами з принтом, зупинити вибір варто на однотонних рулонних шторах. Вироби з орнаментом радять поєднувати за кольором і малюнком меблів.

Рулонні штори можуть ідеально доповнити інтер’єр приміщення, та водночас стати причиною дисгармонії. З огляду на це, відповідальність за вибір тканинних ролет найкраще довірити професіоналам.

Види світлопроникності

Залежно від щільності полотна і його здатності пропускати сонячне світло рулонні штори бувають наступних видів:

  1. Прозорі – такі полотна розсіюють сонячне світло по всьому приміщенню, створюючи м’яку і теплу атмосферу. Прозорі ролети рекомендують використовувати замість тюлю, поєднуючи їх з гардинами.
  2. Напівпрозорі, або штори середнього затемнення – пропускають сонячні промені частково та стримують потоки теплого повітря. Повного затемнення в приміщенні ними не вдасться. Такі штори ідеально підходять для офісів, оранжерей, зимових садів, та віталень.
  3. Затемнені – ці полотна характиризуються особливою щільністю, тому вони здатні повністю затемнити приміщення. Колір ролету може бути будь-яким, від дуже темного до світлих пастельних тонів. Затемненні штори використовуються для оформлення домашніх кінотеатрів, дитячих кімнат і спалень та конференц-залах.
  4. Рулонні штори «день-ніч». Особливість даної системи в подвійному шарі тканини, на якій чергуються темні і напівпрозорі смуги. Перевага подібних штор в тому, що можна регулювати кількість проникнення сонячних променів і ступінь затемнення приміщення.

Тканинні ролети – практичний, економний і красивий варіант декорування вікон і якісного захисту приміщення від сонячного світла.

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