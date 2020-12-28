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Львівській лікарі дістали зі шлунку 5-річної дитини монету

Вероніка Рой

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У львівському «ОХМАДИТі» медики за допомогою ендоскопа дістали 5-копійкову монету зі шлунка 5-річної дитини. Про це йдеться на Facebook-сторінці медзакладу.

 

Дитина проковтнула 5-копійкову монету, коли гралася. Дівчинку одразу в «ОХМАДИТ» привезла швидка медична допомога.

Діставали монету без хірургічного втручання за допомогою ендоскопа під наркозом. Процедуру проводили лікарі-ендоскопісти Олег Кочеркевич і Марта Лучак.

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«Процедура була тривалою, адже монета була слизька, весь час зісковзувала. Ми кілька разів пробували по-різному її захопити, але слиз зі шлунка зробив монету невловною. Кілька обережних спроб – і 5 копійок уже в нас», – розповідає Марта Лучак.

Дитина вже вдома та почувається добре.

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Фото: ОХМАДИТ

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