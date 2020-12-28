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«Барком-Кажани» вчетверте виграли Суперкубок України з волейболу

Вероніка Рой

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«Барком-Кажани» вчетверте завоювали звання володарів Суперкубку України з волейболу. Про це інформує пресслужба волейбольного клубу.

 

27 грудня у Городку «кажани» змагалися за трофей з ВК із Житомира «Житичі-ПНУ».  У наполегливій боротьбі «кажани» обіграли суперника із рахунком 3:0 (26:24, 25:23, 25:20). Тривав матч понад годину. Кращими гравцями у складі «Барком-Кажани» стали Олег Шевченко та Антон Кафарена.

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За результатами змагань львівські волейболісти вчетверте стали переможцями Суперкубку України.

Додамо, «Кажани» 5 разів брали участь у змаганнях за Суперкубок України. І лише одного разу поступились супернику. У 2018 році  володарями Суперкубку став  харківський «Локомотив».

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Фото: пресслужба «Барком-Кажани»

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