В Україні встановили рекорд, утворивши ялинку з 1065 авто

Автомобілісти Харкова та Києва влаштували новорічну битву за звання найбільшої ялинки з машин в Україні. Про це повідомляє ТСН.

Переміг Харків. Там встановили національний рекорд – у формі святкового дерева зібрали 1 065 авто. П’ять годин пішло у водіїв на те, щоби вишикувати машини в потрібному порядку.

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Кияни в чергах простояли по 4 години, але ялинка в них вийшла вдвічі меншою. Участь у створенні автодерев узяли як легковики, так і ваговози. Причому і машини, і люди в них були в новорічних прикрасах.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Аэросьемка Харьков (@my_flying_shark)