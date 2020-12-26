ОСТАННІ НОВИНИ

На Турківщині правоохоронці вилучили мікроавтобус, набитий нечіпованими ялинками

Соломія Головіна

|

У Турківському районі правоохоронці викрили водія мікроавтобуса, який перевозив пів сотні нечіпованих ялинок. Про це Львівському поталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

 

Як зазначається, 25 грудня близько  8:00 год. у селі Мохнате Турківського району поліцейські під час відпрацювання виявили автомобіль, у якому перевозили нечіповані ялинки.

Реклама партнерів

На місці працювала слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції. Правоохоронці встановили особу водія – 33-річного  місцевого мешканця, який у своєму мікроавтобусі перевозив 54 ялинки, більшість з яких були нечіпованими та без відповідних документів.

За цим фактом відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.246 (незаконна порубка або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу) ККУ. Санкція статті передбачає покарання – штраф від тисячі до тисячі п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або арешт до шести місяців, або обмеження волі до трьох років, або позбавлення волі на той самий термін.

Поліцейські вилучили транспортний засіб і  незаконно зрубану деревину, встановлюється її походження та особи, причетні до скоєння правопорушення. Досудове розслідування триває.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Фото: поліція Львівщини

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Святкове диво: «АТБ» допомагає тисячам українських родин потішити дитину в День святого Миколая
Анастасія ПИЖ
Святкове диво: «АТБ» допомагає тисячам українських родин потішити дитину в День святого Миколая

День святого Миколая – це свято, яке уособлює маленьке диво. По одній із оповідей усе розпочалося ще в далекій давнині, ...

Центр біржових технологій привітав дітей з малозабезпечених родин із Днем святого Миколая
Дарина ВОЗНЯК
Центр біржових технологій привітав дітей з малозабезпечених родин із Днем святого Миколая

День святого Миколая – одне з найулюбленіших свят українських дітлахів. Та не всі вони мають нагоду відчути святковий ду...

Смачно та корисно: чим здивувати близьких на новорічні свята у Львові
Омелян ШЕВЧУК
Смачно та корисно: чим здивувати близьких на новорічні свята у Львові

На новорічні та різдвяні свята мешканці Львівщини традиційно збирають за одним столом рідних людей і найближчих друзів. ...

Імунітет проти COVID. Корисні лайфхаки для його зміцнення
Соломія ГОЛОВІНА
Імунітет проти COVID. Корисні лайфхаки для його зміцнення

Ось уже майже рік, як в світі вирує пандемія коронавірусу. Поки всі ми з нетерпінням чекаємо на вакцину, дуже важливо зн...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...