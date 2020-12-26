На Турківщині правоохоронці вилучили мікроавтобус, набитий нечіпованими ялинками

У Турківському районі правоохоронці викрили водія мікроавтобуса, який перевозив пів сотні нечіпованих ялинок. Про це Львівському поталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

Як зазначається, 25 грудня близько 8:00 год. у селі Мохнате Турківського району поліцейські під час відпрацювання виявили автомобіль, у якому перевозили нечіповані ялинки.

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На місці працювала слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції. Правоохоронці встановили особу водія – 33-річного місцевого мешканця, який у своєму мікроавтобусі перевозив 54 ялинки, більшість з яких були нечіпованими та без відповідних документів.

За цим фактом відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.246 (незаконна порубка або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу) ККУ. Санкція статті передбачає покарання – штраф від тисячі до тисячі п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або арешт до шести місяців, або обмеження волі до трьох років, або позбавлення волі на той самий термін.

Поліцейські вилучили транспортний засіб і незаконно зрубану деревину, встановлюється її походження та особи, причетні до скоєння правопорушення. Досудове розслідування триває.

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Фото: поліція Львівщини