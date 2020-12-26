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Медики прооперували у Львові 11-річного хлопчика, який мав гній у мозку через запалення вуха

Соломія Головіна

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У Львівській обласній дитячій клінічній лікарні «Охматдит» провели термінову операцію 11-річному хлопчику, який через запалення вуха мав гній у мозку. Про це зазначають на Facebook-сторінці медзакладу.

 

Відтак під час операції 25 грудня з мозку 11-річного хлопця ЛОР-лікарі дістали 5 мл гною.

Віталік хворів на хронічний середній отит три роки. У хлопця були загострення, коли у вусі накопичувався гній, його звідти діставали, але хвороба залишалася. Цього року стан дитини загострився настільки, що гній опинився не лише у вусі, але й у порожнині головного мозку. Врятувати його могла лише термінова операція.

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Хлопець мешкає у сусідній області, там він лежав у реанімації з менінгітом (запаленням мозку) і абсцесом (скупчення гною) у порожнині черепа. Але запальний процес зняли, а абсцес залишився. Там таких операцій не роблять, а в Києві не змогли прийняти хлопця через карантин. До Львова Віталік приїхав вже у загрозливому стані. На МРТ львівські лікарі побачили купу гною, кістка вуха прогнила, гній потрапив у головний мозок і спровокував менінгіт і абсцес.

«Вчора хлопця терміново прооперували. Через завушний розріз хірурги дісталися до скроневої кістки, розбурували її і видалили величезну холестеатому (пухлиноподібний утвір). Прогнилу кістку очистили від пошкоджених тканин, видалили утворення і гній. Операція тривала 4 години», – розповіли в «Охматдиті».

Зараз загрози для життя хлопця вже немає. Він добре себе почуває і скоро поїде додому.

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Фото: Facebook/Охматдит

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