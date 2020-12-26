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Борис Ґудзяк: «Cвіт ще ніколи не був таким українським»

Соломія Головіна

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Голова Філадельфійської архиєпархії УГКЦ у США, президент Українського католицького університету у Львові про українську свободу та те, що світ усвідомлює Україну:

«Вважаю, що кожен рік незалежності приносить новий досвід.

У мене зараз тимчасово в хаті поселились два хлопці з України – одному 40, другому 30 років. Мені цікаво, спілкуючись з ними, розуміти, що періоди радянських поневірянь багатьох народів для них є далеким історичним фактом. Цей досвід їх уже не тяжить, як старших людей, яких я зустрічав на початку 90-тих. У цьому вони вільніші.

Спостерігаю, як розвивається українська культура. Ще ніколи не було стільки українських книг, українських фільмів. Ще ніколи не розвивалася так українська наука!

Світ усвідомлює Україну. Українці стають глобальними – є громади в Китаї, Єгипті, не лише в Європі, Америці чи в Австралії. Українська свобода і український світ росте. Властиво, світ ще ніколи не був таким українським».

Джерело: УП

Фото: Credo

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