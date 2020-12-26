Борис Ґудзяк: «Cвіт ще ніколи не був таким українським»

Голова Філадельфійської архиєпархії УГКЦ у США, президент Українського католицького університету у Львові про українську свободу та те, що світ усвідомлює Україну:
«Вважаю, що кожен рік незалежності приносить новий досвід.
У мене зараз тимчасово в хаті поселились два хлопці з України – одному 40, другому 30 років. Мені цікаво, спілкуючись з ними, розуміти, що періоди радянських поневірянь багатьох народів для них є далеким історичним фактом. Цей досвід їх уже не тяжить, як старших людей, яких я зустрічав на початку 90-тих. У цьому вони вільніші.
Спостерігаю, як розвивається українська культура. Ще ніколи не було стільки українських книг, українських фільмів. Ще ніколи не розвивалася так українська наука!
Світ усвідомлює Україну. Українці стають глобальними – є громади в Китаї, Єгипті, не лише в Європі, Америці чи в Австралії. Українська свобода і український світ росте. Властиво, світ ще ніколи не був таким українським».
Джерело: УП
Фото: Credo
Соломія Головіна