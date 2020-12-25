У 2021 році зростуть тарифи на тепло для населення

Нацкомісія з тарифів схвалила підвищення у 2021 році тарифів на виробництво теплової енергії для населення, бюджетних та релігійних організацій та інших споживачів для 23 ТЕЦ і когенераційних установок. Про це пише Громадське з посиланням на документи НКРЕКП.

Найменше підвищення буде у Дніпровської ТЕЦ (5,5%), найбільше — у столичного ТОВ «Євро-реконструкція» (на 49,7%).

Серед найбільших підвищень також Новороздільська та Новояворівська ТЕЦ (обидві належать ТОВ «Нафтогаз Тепло»; ціни зростуть на 37,1% і 34,1% відповідно), Білоцерківська ТЕЦ (33,2%), а також дві когенераційні установки КП «Міськтепловодоенергія» (на 33,5% у Кам’янці-Подільському) і КП «Хмельницьктеплокомуненерго» (на 29,3%).

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Після підвищення середній тариф для постачання тепла населенню для цих 23 компаній становитиме 1121,71 грн/Гкал. Найвищий тариф буде у Сєвєродонецької ТЕЦ — 1471,54 грн/Гкал, найнижчий — у ТЕЦ-2 Есхар на Харківщини (653,99 грн/Гкал).

Тарифний регулятор підвищив тарифи через те, що до нього звернулися зазначені постачальники з проханням зробити це, щоби вони могли отримувати більше грошей, бо їх бракує. НКРЕКП після розгляду вирішив таки підвищити тарифи.

Таке рішення пояснюють суттєвим зниженням обсягів виробництва теплової енергії, зростанням зарплати працівників цих установ, зростанням цін на паливно-енергетичні ресурси, зростанням витрат на послуги розподілу природного газу, а також збільшенням інших операційних витрат.

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