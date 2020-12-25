Якою буде погода на Львівщині 26 грудня?

У суботу, 26 грудня, на Львівщині очікується хмарна погода, місцями можливий невеликий сніг. Про це інформує Львівський гідрометцентр.

За даними синоптиків, завтра очікується хмарна погода з проясненнями, місцями можливий невеликий сніг. Вночі та вранці прогнозують слабкий туман. На дорогах можлива ожеледиця.

Температура впродовж доби становитиме від 3° морозу до 2° тепла. Вітер північно-західний, 7 – 12 м/с.

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