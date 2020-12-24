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Зеленський підписав закон щодо продовження особливого статусу Донбасу

Соломія Головіна

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Президент України Володимир Зеленський підписав закон про продовження на рік дії закону про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей.  Про це йдеться на сайті Верховної Ради.

 

Додамо, що 15 грудня цей закон ухвалив парламент. Власне 24 грудня закон №4467 «Про внесення зміни до статті 1 Закону України «Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей» повернуто до Верховної Ради з підписом президента.

Згідно з пояснювальною запискою, його необхідно було прийняти у зв’язку з тим, що 31 грудня 2020 року спливає термін запровадження особливого порядку місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей.

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Відзначається, що закон спрямований на «створення додаткових часових можливостей для реалізації відповідних законодавчих умов, спрямованих на мирне врегулювання ситуації» на Донбасі.

Додамо, що законопроєкт про особливий порядок самоврядування на Донбасі ухвалений 16 вересня 2014 року терміном на 3 роки і потім його тричі продовжували на рік (у народі його назвали законом про особливий статус ОРДЛО).

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