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Розклад богослужінь на Різдво у римо-католицьких храмах Львова

Вероніка Рой

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Цього тижня римо-католицька спільнота м. Львова розпочинає святкування Різдва за Григоріанським календарем. «Духовна велич Львова» подає розклад різдвяних богослужінь у римо-католицьких храмах міста.

 

Храм Стрітення Господнього, парафія Матері Божої Громничної. Святі Меси звершуватимуть у Каплиці Розена (вул. Винниченка, 30)

25 грудня: 00.00 год. – Різдвяна урочиста Меса – “Пастирка” ; 11:00 (укр),  12:00 (латинською), 16:00 (пол.), 19:30 (укр.)

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Львів-Збоїща (ПДМ Неустанної Допомоги) (вул. Мазепи, 46):

24 грудня – 00:00 – Пастирка, 25 грудня – 9:00(укр.), 10:30(укр.),  12:00(пол.) 19:00(пол.)

Парафія св. Йоана Павла II (Львів-Сокільники, вул. Стрийська, 6):

24 грудня – 21.00 (Святвечір Римське Різдво)

25 грудня: 9:00, 10:30,12:00, 19:00. 17:00 – театр “Різдвяна симфонія”, 18:00 – колядування.

Латинський катедральний собор, парафія Внебовзяття Пресвятої Діви Марії (площа Катедральна, 1):

24 грудня: 18.00 год. — традиційна Різдвяна урочиста Меса («Пастирка»).

25 грудня: 7:00, 8:00, 9:00, 10:15, 11:30, 13:00, 18:00

Львів-Рясне, парафія Божого Милосердя (вул. Брюховицька, 119 а):

25 грудня: 00 – Різдвяна урочиста Меса – “Пастирка”; 9:00 (пол.), 13:00 (укр.)

Парафія Св. Антонія (вул. Личаківська, 49а):

24 грудня: 19:30 – Меса “Пастирка” (українська мова), 21:00 – Різдвяна урочиста Меса “Пастирка” (польська мова)

25 грудня: 8:00, 10:00, 12:00, 15:00, 17:00, 18:30

Парафія св. Марії Магдалини (вул. С. Бандери, 8)

24 грудня: 18:30 – Різдвяна урочиста Меса “Пастирка”

25 грудня:  11:30 (українською), 18:30

Парафія св. Архистратига Михаїла (Львів — Сихів, вул. Освицька, 4):

24 грудня: 22:00 – Меса “Пастирка” українською мовою, 25 грудня: 00:00 – Різдвяна урочиста Меса “Пастирка” польською мовою, 11:00 (українською мовою), 13:30 (польською мовою).

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