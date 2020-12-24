Парафія УГКЦ перейшла на святкування Різдва 25 грудня

Парафія церкви Різдва Пресвятої Богородиці та Святого Антонія Чернівецької єпархії УГКЦ цього року вперше святкуватиме Різдво Христове за новим стилем – 25 грудня. Про це повідомляє РІСУ.

Таке рішення ухвалили зі спільної ініціативи парафіян та настоятеля отця Василя Гасинця.

Буковинці припускають, що вони будуть першою в Україні парафією УГКЦ, яка робить такий крок у відзначенні Різдва за григоріанським календарем.

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«Глава УГКЦ, Блаженніший Святослав, чітко озвучив позицію УГКЦ щодо святкування Різдва 25-грудня: ініціатива має йти від мирян. Так само висловився і глава ПЦУ Епіфаній. Мої парафіяни ще минулого року підходили до мене з ініціативою святкування Різдва за новим стилем. Я їх підтримав, бо і сам давно про це мріяв. І цього року ми робимо перший крок. І це дуже правильно так робити, коли ініціатива виходить від самих парафіян. Як на мене, 25-го грудня – це не тільки про релігію, а й про політику: щоб святкувати Різдво з усім світом, з нашим Папою і відірватися від Росії. Звісно, 7 січня у нас теж буде Різдвяна служба, бо люди мають звикати поступово, до того ж старшим людям зміна дати Різдва дається не так просто, як людям молодшим. Але починаючи з цього року, акцент робитимемо на 25 грудня», – каже о. Василь Гасинець.

Також о. Василь додав, що завчасно розповів про цю ініціативу єпископу Чернівецької єпархії УГКЦ владиці Йосафату, а той схвально поставився, благословив і сказав: «Починайте, робіть цей крок».

Зазначимо, в Україні вже кілька років ведуться дискусії, коли святкувати Католицьке Різдво: 25 грудня чи 7 січня. Зокрема, останнє опитування показало 53,7% львів’ян позитивно ставляться до повного переходу святкування Різдва 25 грудня.

Нагадаємо, нещодавно предстоятель ПЦУ митрополит Київський і всієї України Епіфаній заявив, що святкування Різдва Христового в один день 25 грудня в Україні можливе після того, коли до такого рішення «дозріє» Церква та віряни.

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