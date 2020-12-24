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На католицьке Різдво мешканцям Львівщини обіцяють до 5 градусів тепла

Вероніка Рой

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У п’ятницю, 25 грудня, на Львівщині прогнозують хмарну погоду, на дорогах можлива ожеледиця. Про це інформує Укргідрометцентр.

 

За даними синоптиків, завтра очікується хмарна погода, можливий дощ, а вночі – з мокрим снігом. Температура вночі становитиме 1-3 градуси тепла, а вдень стовпчики термометра піднімуться до 5 градусів тепла. Вітер південно-західний 7-12 м/с.

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За даними Львівського регіонального центру з гідрометеорології, упродовж 25 – 27 грудня на дорогах міста й області буде ожеледиця.

Водіїв просять обирати помірну швидкість та дотримуватись безпечної дистанції між транспортними засобами, вмикати фари. Пішоходів закликають носити взуття з неслизькими підошвами та переходити дорогу лише у спеціально відведених для цього місцях.

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