На католицьке Різдво мешканцям Львівщини обіцяють до 5 градусів тепла

У п’ятницю, 25 грудня, на Львівщині прогнозують хмарну погоду, на дорогах можлива ожеледиця. Про це інформує Укргідрометцентр.

За даними синоптиків, завтра очікується хмарна погода, можливий дощ, а вночі – з мокрим снігом. Температура вночі становитиме 1-3 градуси тепла, а вдень стовпчики термометра піднімуться до 5 градусів тепла. Вітер південно-західний 7-12 м/с.

Реклама партнерів

За даними Львівського регіонального центру з гідрометеорології, упродовж 25 – 27 грудня на дорогах міста й області буде ожеледиця.

Водіїв просять обирати помірну швидкість та дотримуватись безпечної дистанції між транспортними засобами, вмикати фари. Пішоходів закликають носити взуття з неслизькими підошвами та переходити дорогу лише у спеціально відведених для цього місцях.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook