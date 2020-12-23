Скільки діє імунітет до COVID-19

Австралійські дослідники виявили, що люди, які перехворіли COVID-19, мають імунну пам’ять для захисту від повторного зараження протягом мінімум восьми місяців. Це дослідження є одним із доказів того, що вакцини проти вірусу SARS-CoV-2 матимуть довготривалу дію, пише MedicalXpress, передає УП. Життя.

«Раніше дослідження показували, що первинна хвиля антитіл до коронавірусу ослаблюється після перших кількох місяців, що викликає стурбованість щодо того, що люди можуть швидко втратити імунітет. Але це дослідження зменшує рівень занепокоєння», – йдеться в повідомленні.

Дослідники набрали групу з 25 пацієнтів з COVID-19 та взяли у них 36 зразків крові у період з 4 дня після зараження до 242-го дня після інфікування.

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Як і в інших дослідженнях, дослідники виявили, що кількість антитіл проти вірусу почала знижуватися через 20 днів після зараження.

Проте дослідження виявило інших «героїв», які допомагають зберегти імунітет.

Йдеться про клітини імунної системи, які називають В-клітинами пам’яті, що «запам’ятовують» інфекцію, спричинену вірусом та при повторному зараженні запускають імунну відповідь завдяки швидкому виробленню антитіл.

«Важливо, всі пацієнти продовжують мати В-клітини пам’яті, які розпізнають один із двох компонентів вірусу SARS-CoV-2, білки шипа та нуклеокапсиду. Ці специфічні для вірусу В-клітини пам’яті стабільно існували протягом восьми місяців після зараження», – йдеться в публікації.

Вчені припускають, що ці дані дають надію на ефективність вакцини проти коронавірусу.

Раніше було відомо, що ті, хто перехворіли СOVID-19 мають імунітет протягом шести місяців.

Нагадаємо, захист організму від повторного зараження залежить від двох факторів – наявності антитіл та клітинного імунітету.

«У майже всіх людей, які перехворіли на COVID-19, виробляються антитіла IgM та IgG – ті самі, які ми можемо виявити за допомогою методу ІФА та встановити факт перенесеної хвороби».

Антитіла зберігаються місяцями, і вважається, що допоки вони є – людина максимально захищена від повторного зараження», – пояснює інфекціоніст Євгеній Щербина.

Проте антитіла не довготривалі і через деякий час зникають.

Це показало дослідження від вчених лікарні Оксфордського університету.

Їхній експеримент показав, що пік формування антитіл припадає на 24 день після першого позитивного результату тесту полімеразної ланцюгової реакції.

Згодом їхня кількість починає знижуватися. До 85 днів після інфікування кількість антитіл знижується приблизно на половину.

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