Львівські хірурги пришили відрізану циркуляркою руку

Львівські хірурги пришили 39-річному мешканцю Бродівщини відрізану циркуляркою руку. На щастя, хірургам вдалося врятувати чоловікові кінцівку, травмовані пальці повністю функціонують, пише Zaxid.Net.

39-річного мешканця Бродівського району «швидка» привезла до 8-ї міської клінічної лікарні 1 грудня о 21:30 з травмою правої руки – чоловікові на циркулярці відрізало половину кисті правої руки. Його відразу взяли в операційну. На щастя, хірургам вдалося повністю відновити функціонування руки.

За словами пацієнта, він допомагав різати дрова циркулярною пилою. На мить втратив пильність і кисть правої руки потрапила під пилу. Чотири пальці ледь трималися на залишках шкіри. Пила перерізала кістки, судини, нерви, сухожилля.

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Травмованого чоловіка з села швидко доставили до Бродівської центральної районної лікарні. Місцеві хірурги зупинили кровотечу, кількома швами зафіксували відрізані пальці, обклали руку льодом і «швидка» повезла його до Львова, у центр хірургії кисті 8-ї міської клінічної лікарні, де його відразу взяли в операційну.

До складу операційної бригади увійшли хірурги Олег Королюк, Тарас Хома, лікар-інтерн Василь Сеник і анестезіолог Юлія Бриковська. Операція тривала майже п’ять годин.

Від моменту травми до того часу, коли чоловіка взяли в операційну, минуло 5,5 годин. Це той час, який дозволяв хірургам боротися за порятунок руки. Їм довелося складати і фіксувати кістки, під мікроскопом ушивати артерії, вени, нерви та сухожилля.

На щастя, операція пройшла успішно. Травмовані пальці у чоловіка життєздатні.

«Пальці повністю функціонують. Єдине, що кістки ще не зрослися, ще є шприхи і вони дещо блокують рухи. Але це питання часу. Дякую лікарям за врятовану руку», – поділився пацієнт.

Чоловік провів у лікарні 22 дні. З ним займалися реабілітологи, які допомагали розробляти травмовані пальці. Попереду ще тривалий період реабілітації, але сьогодні хірурги впевнено можуть сказати, що руку чоловікові врятовано.