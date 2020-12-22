В Антарктиді виявили випадки коронавірусу

На чилійській дослідницькій станції O’Higgins в Антарктиді виявили 36 випадків COVID-19. Раніше на цьому континенті коронавірус не фіксували. Про це пише Громадське з посиланням на ABC

Інфікування підтвердили у 26 членів армії Чилі та 10 працівників технічного обслуговування. Цих людей евакуювали до міста Пунта-Аренас на півдні Чилі, де вони перебувають на самоізоляції. Наразі всі хворі добре почуваються, а на станцію відправили новий персонал.

За словами професорки Університету Тасманії Ганне Нільсен, виявлення COVID-19 в Антарктиді може вплинути на місцеву дику природу, оскільки існує загроза передачі вірусу від людей до тварин.

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«Виявлення випадків COVID-19 в Антарктиді вплине на низку галузей: від планування та логістики людської діяльності на континенті до прийняття рішень на високому рівні вдома», — додала Нільсен.

O’Higgins є однією з 13 чилійських баз в Антарктиді. Вона розташована недалеко від найпівнічнішої точки Антарктичного півострова. До цієї станції вкрай важко дістатися — її називають «важкодоступною навіть для Антарктики».

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