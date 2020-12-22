Українці повертаються додому на свята: перетинів кордону побільшало майже удвічі

Останніми днями кількість перетинів кордону України зросла майже вдвічі. Причиною цьому є те, що багато українців з країн ЄС повертаються додому на новорічно-різдвяні свята. Про це інформує Державна прикордонна служба.

За даними прикордонників, кілька днів пасажиропотік за добу фіксувався на рівні майже 90 тисяч мандрівників. При цьому, у листопаді та на початку грудня український кордон перетинали близько 50 тисяч осіб за добу.

«Зростання пасажиротранспортного потоку в передноворічний період є традиційним. Наприклад торік, у цей самий період, пасажиропотік складав майже 300 тисяч осіб за добу. Воно значною мірою спричинене суттєвим збільшенням кількості громадян України, які в’їжджають з країн Європейського союзу, де з 25 грудня починається період різдвяно-новорічних свят і вихідних», – зазначають прикордонники.

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Найбільше пасажиропотік зріс в усіх працюючих пунктах пропуску на кордоні з Польщею, а також у пунктах пропуску у Закарпатській області.

У ДПСУ нагадують, що на сьогодні чотири сусідні з Україною країни, зокрема Угорщина, Словаччина, Молдова та Румунія через значне поширення COVID-19 внесені МОЗ України у так звану «червону зону». Особи, які в’їжджають з «червоної зони», зобов’язані пройти самоізоляцію із застосунком «Вдома». Не підлягають самоізоляції особи, які не досягли 12 років, ті хто має негативний результат тестування на COVID-19 методом ПЛР, який проведено не більш як за 48 годин до перетину кордону, та деякі інші категорії громадян.

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Фото: ДПСУ