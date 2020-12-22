На Львівщині очікується погіршення погодних умов

У середу, 23 грудня, на Львівщині очікують погіршення погодних умов. В області прогнозують сильний вітер, а на дорогах можлива ожеледиця. Про це інформує пресслужба ДСНС Львівщини

23 грудня на Львівщині вночі та вранці місцями можливі пориви південно-західного вітру 15-20 м/с. На окремих ділянках доріг – ожеледиця.

За даними Львівського гідрометцентру, протягом дня на Львівщині очікується хмарна погода з проясненнями. Можливий дощ, місцями з мокрим снігом. Температура вночі становитиме 0-5° тепла, вдень – 2-7° тепла.

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Надзвичайники просять водіїв бути вкрай обережними та уважними під час керування автомобілем.

«За поганих погодних умов зокрема ожеледиці водіям транспортних засобів слід бути вкрай уважними. Дотримуйтеся швидкісного режиму, дистанції та відмовтеся від ризикованих маневрувань, які при несприятливих погодних умовах можуть привести до створення аварійних ситуацій», – наголошуються у ДСНС.

У разі виникнення небезпеки просять телефонувати до Служби порятунку “101”.

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