Львів’янка пожертвувала на потреби армії 60 тисяч доларів

Львів’янка пані Наталія, яка зараз живе у Києві, пожертвувала на потреби української армії 60 тисяч доларів. Про це у Facebook повідомив ведучий і волонтер Сергій Притула.

Жінка передала кошти на потреби особисто Сергію Притулі, який вже багато років допомагає військовим на Сході.

«Пане Сергій, чи можна було б якось зустрітися, хотіла б передати вам трохи грошей на Армію». Пані Наталя була дуже наполегливою і, зрештою, в один чудовий день приїхала на знімальний майданчик. Пані Наталя виявилась скромною та цікавою співрозмовницею. Про вік говорити не прийнято, але, підозрюю, трохи молодша за мою маму. Львів’янка, яка вже достатньо довго живе у столиці. Трохи розказала про себе, багато випитувала про потреби військових. Під кінець розмови пані Наталя попросила скерувати її пожертву на якісь корисні придбання. Можливо, на потреби снайперів. Після цього вийняла з сумочки і поставила на стіл 60 000$», – розповів Сергій Притула.

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Ведучий зазначив, що це найбільша сума, яку він, як волонтер, отримував за увесь час війни.

«Це не просто найбільша пожертва, яку я, як волонтер, отримував за всі роки війни від жертводавців. Це не просто пожертва еквівалентна 30% від усіх коштів, які мною було зібрано за 11 місяців цього року… Я тільки ще раз перепитав тремтячим голосом, чи пані робить цей вчинок свідомо. Бо це шалено величезні гроші, які могли б забезпечити безбідне життя на роки вперед. Пані Наталя посміхнулась, радше очима, ніж устами, і сказала, що це її свідомий і бажаний вклад у боротьбу з ворогом, і що вона щаслива, що може в такий спосіб підсилити нашу Армію», – зазначає Сергій Притула.

Він додав, що волонтерка заборонила показувати її фото в соцмережах у своєму дописі.

«Я збережу те фото, яке ми зробили на згадку про зустріч і яке Ви заборонили виставляти у цьому дописі! Хоч я й вважаю, що країна має знати своїх героїв у обличчя. Але Ваша скромність заслуговує поваги!», – наголошує ведучий.

Окрім цього, він закликав усіх бажаючих долучитися до придбання 5 квадрокоптерів. Бюджет – 165 000 грн. Також до Нового року хочуть придбати 3 тепловізійні приціли. На їх закупівлю знадобиться орієнтовно 400 тисяч гривень.

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