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ФОПи вийшли на безстроковий протест у Києві. Планують йти на концерт «Кварталу-95»

Андрій Котенський

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Приватні підприємці з різних міст України вийшли на Майдан Незалежності у Києві на безстрокову акцію «SaveФОП», яку називають «податковим майданом», передає Громадське.

 

Мітингарі вимагають дозволити ФОПам працювати під час локдауну з 8 по 24 січня. Також вони закликають створити комісію за участі представників «SaveФоп», щоб влада радилася з ними про рішення, які стосуються підприємців.

Протестувальники планують хід до Офісу президента, де будуть вимагати «недопущення необґрунтованих обмежень локдауну, що обмежує право на працю».

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«Після цього ми підемо до Палацу Україна, де відбувається концерт «Кварталу-95». Будемо звертатися до друзів та колег Зеленського, щоб вони вжили заходів. Вони причетні до того, що підприємці мерзнуть», — каже керівник акції протесту «SaveФОП» Сергій Доротич.

Патрульна поліція також попереджає, що через протест буде тимчасово обмежений рух транспорту в центрі столиці.

Попередня акція протесту ФОПів у центрі Києва відбулася 15 грудня. На Майдані Незалежності мітингарі хотіли поставити намети, тоді між протестувальниками та правоохоронцями сталися сутички, застосовували сльозогінний газ.

Які заборони передбачає локдаун?

  • відвідувати заклади освіти, крім дошкільної освіти та спеціальних закладів;
  • працювати кафе, барам, ресторанам та іншим закладам харчування, крім роботи на виніс та на доставку;
  • працювати кінотеатрам, театрам та іншим культурним закладам;
  • працювати розважальним закладам і ТРЦ, крім роботи продуктових магазинів та аптек у торгових центрах;
  • працювати фітнес-залам, басейнам, продовольчим і непродовольчим ринкам;
  • працювати різдвяним ярмаркам;
  • проводити будь-які масові заходи.

Як відомо, в Україні введуть повний локдаун відразу після Різдва: з 8 по 24 січня 2021 року.

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