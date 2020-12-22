ФОПи вийшли на безстроковий протест у Києві. Планують йти на концерт «Кварталу-95»

Приватні підприємці з різних міст України вийшли на Майдан Незалежності у Києві на безстрокову акцію «SaveФОП», яку називають «податковим майданом», передає Громадське.

Мітингарі вимагають дозволити ФОПам працювати під час локдауну з 8 по 24 січня. Також вони закликають створити комісію за участі представників «SaveФоп», щоб влада радилася з ними про рішення, які стосуються підприємців.

Протестувальники планують хід до Офісу президента, де будуть вимагати «недопущення необґрунтованих обмежень локдауну, що обмежує право на працю».

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«Після цього ми підемо до Палацу Україна, де відбувається концерт «Кварталу-95». Будемо звертатися до друзів та колег Зеленського, щоб вони вжили заходів. Вони причетні до того, що підприємці мерзнуть», — каже керівник акції протесту «SaveФОП» Сергій Доротич.

Патрульна поліція також попереджає, що через протест буде тимчасово обмежений рух транспорту в центрі столиці.

Попередня акція протесту ФОПів у центрі Києва відбулася 15 грудня. На Майдані Незалежності мітингарі хотіли поставити намети, тоді між протестувальниками та правоохоронцями сталися сутички, застосовували сльозогінний газ.

Які заборони передбачає локдаун?

відвідувати заклади освіти, крім дошкільної освіти та спеціальних закладів;

працювати кафе, барам, ресторанам та іншим закладам харчування, крім роботи на виніс та на доставку;

працювати кінотеатрам, театрам та іншим культурним закладам;

працювати розважальним закладам і ТРЦ, крім роботи продуктових магазинів та аптек у торгових центрах;

працювати фітнес-залам, басейнам, продовольчим і непродовольчим ринкам;

працювати різдвяним ярмаркам;

проводити будь-які масові заходи.

Як відомо, в Україні введуть повний локдаун відразу після Різдва: з 8 по 24 січня 2021 року.

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