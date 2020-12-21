У Львові прооперували 14-річну дівчинку з пухлиною завбільшки з баскетбольний м’яч

У Львівській дитячій обласній лікарні «Охматдит» прооперували 14-річну дівчину, видаливши гігантське утворення яєчника завбільшки з баскетбольний м’яч. Про це повідомили на Facebook-сторінці медзакладу.

Підлітка нічого не турбувало. У свої 14 років вона була активною дівчинкою, займалася спортом. Однак, у якийсь момент вона відчула ниючий біль у животі.

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Мама дівчини вирішила не ігнорувати доньчину скаргу і повела доньку до лікаря. На УЗД черевної порожнини лікарі побачили гігантське утворення яєчника, яке займало ледь не весь живіт – кистома. Відтак її скерували в «Охматдит».

“Це не рідкісний випадок. Утворення в гінекологічній сфері підступні, при такій патології болі можуть бути або не бути – незалежно від розміру утворення. Може бути дуже боляче, але утвір невеликий і навпаки, при великих утвореннях біль може зникати або не бути. Виявляють його на УЗД, як випадкова знахідка», – пояснює дитячий гінеколог «Охматдиту», доцент кафедри акушерства, гінекології та перинатології ЛНМУ, головний експерт з дитячої гінекології Львівщини Еліна Чайківська.

Зазначається, що пацієнтку прооперували вчора, 20 грудня. Утворення забрали, всі органи вдалося зберегти.

«Такі операції ми робимо лапароскопічно, тобто без розрізу через увесь живіт. Цього разу важко було щось передбачити і спланувати, але нам вдалося повністю видалити гігантське утворення з яєчника. Воно було просто величезних розмірів – вагою до 5 кг, містило до 5 літрів рідини. За попередніми даними, утворення доброякісне. Тож дівчинка має всі шанси на повноцінне життя, у майбутньому зможе бути мамою при правильній гінекологічній реабілітації», – каже лікарка.

В операційній бригаді працювали дитячий гінеколог Еліна Чайківська, керівник Центру малоінвазивної хірургії дитячого віку, кандидат мед наук Андрій Дворакевич, дитячий хірург, кандидат меднаук, асистент кафедри дитячої хірургії Лілія Гижа, анестезіологічний супровід – Віра Приймакова.

Зараз дівчинка почувається добре, вона перебуває з мамою у палаті, а вже зовсім скоро поїде додому.

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