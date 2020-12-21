Святкове диво: «АТБ» допомагає тисячам українських родин потішити дитину в День святого Миколая

День святого Миколая – це свято, яке уособлює маленьке диво. По одній із оповідей усе розпочалося ще в далекій давнині, коли в місті Мира юнак Микола тайкома приносив у оселі найбідніших городян продукти, одяг для дітей, ліки й інші речі, які люди не могли собі дозволити. Приблизно в X сторіччі поширилася на всю Європу традиція в’язати шкарпетки та класти туди для слухняних діток солодощі.

В Україні також вельми шанують святого Миколая, однак так іноді складаються обставини, що не всі батьки можуть собі дозволити привітати в цей день своїх малят. Йдеться про ті українські родини, які живуть у містах і селищах, розташованих поблизу так званої лінії розмежування на Донбасі.

Фактично ці люди перебувають у прифронтовій зоні й усі свої скромні кошти вимушені витрачати на харчі та найнеобхідніше для життя. Проте цього року тисячі дітлахів із таких українських родин не залишаться без свята і традиційних для такого дня солодких подарунків. Справжнє диво на день Святого Миколая (19 грудня) для них створила найбільша торговельна мережа країни «АТБ».

Ось уже третій рік поспіль компанія допомагає місцевим адміністраціям населених пунктів прифронтової зони влаштовувати для дітвори справжнє свято, забезпечуючи солодкими подарунковими наборами тих, у кого дитинство проходить у страху, нерідко навіть під гуркіт бойових снарядів. Особливо важливо підтримати їх у день Святого Миколая, на Новий рік і Різдво – повернути надію в те, що дива можливі, що все буде добре.

Цього року корпорація «АТБ» виділила на цей шляхетний благодійний проєкт 70 тисяч гривень – підготувала солодкі подарункові набори для тисяч дітей, що живуть у найнебезпечніших і постраждалих від бойових дій регіонах сходу України.

«Одне з найочікуваніших свят для дітвори напередодні Нового року – день Святого Миколая. Для нас воно стало доброю традицією. Щорічно подарунки від нашої компанії одержують тисячі українських родин, реабілітаційні центри, лікарні, дитячі будинки. Однак на особливому рахунку й у пріоритеті в нас завжди були діти з населених пунктів прифронтової зони… Підтримати маленьких українців у новорічні та різдвяні свята, подарувати їм надію на маленьке диво – завжди було і є для нас самим почесним і відповідальним завданням. Немає на світі більш високої оцінки та нагороди, ніж бачити усмішку на обличчі дитини та щастя в її очах!» – повідомив на своїй сторінці у Facebook генеральний директор і голова Ради директорів корпорації «АТБ» Борис Марков.

Напередодні дня Святого Миколая Бахмутська районна адміністрація отримала від компанії «АТБ» 626 новорічних солодких наборів для дітей, які живуть на так званій лінії зіткнення. Подарунки передали вихованцям Миронівських навчальних закладів № 1 і № 2, Луганської загальноосвітньої школи, Новолуганської й інших шкіл.

Мар’їнська районна держадміністрація Донецької області передала від «АТБ» 1755 солодких подарунків дітям дошкільного віку, школярам і дітям з інвалідністю.

На цих територіях навіть зараз періодично відбуваються бойові дії, а багато родин перебувають у складному фінансовому становищі.

Як соціально орієнтований і патріотичний бізнес лідер української галузі ритейлу (за кількістю магазинів, товарообігом, обсягом сплачених податків до бюджетів всіх рівнів тощо) постійно піклується про громадян, які опинилися у складних життєвих обставинах. Для системної підтримки найбільш незахищених верств населення кілька років тому створили Всеукраїнський благодійний фонд «АТБ». У межах соціальних проєктів БФ «АТБ» новорічні продуктові набори щорічно одержують родини воїнів, що загинули в зоні АТО, товариство Червоного Хреста, реабілітаційні центри, лікарні, люди з обмеженими можливостями, дитячі будинки…

Бахмутський район, Світлодарськ, Мар’їнка, Красногородка… Ці раніше маловідомі населені пункти та райони Донецької й Луганської областей останніми роками часто були на слуху у зв’язку з військовим протистоянням, втратами, жертвами, руйнуваннями, провокаціями. Сьогодні ж завдяки соціальним і благодійним ініціативам компанії «АТБ» найменші їхні жителі, які змушені перебувати в суворих прифронтових умовах, щиро усміхнуться. Одержавши солодощі, вони зможуть повірити в краще майбутнє та мати надію на маленьке диво.

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