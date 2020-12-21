Сім різдвяно-новорічних подій у Львівській філармонії

В останні дні 2020 року Львівська національна філармонія імені М. Скорика запрошує на сім святкових подій, які неодмінно подарують новорічний настрій. Про це Львівському портаолу повідомили організатори заходу.

Улюблені різдвяні мелодії пісень, колядок, вальси Штрауса та ще багато неперевершених композицій класичної музики, приурочених Різдву!

Кожен може обрати собі ту подію, яка найбільше до вподоби!

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22 грудня о 19:00 концерт «У передчутті Різдва» (концертний зал Людкевича).

Квартет бандуристок «Львів’янки» запрошує усіх на концерт «У передчутті Різдва»! Креативний, просякнутий ніжністю вечір, залишить по собі теплі спогади і мрійливі усмішки. У програмі концерту відомі новорічні композиції прозвучать у класичному і новому, несподіваному виконанні.

26 грудня о 17:00 концерт Carol of the Bells (концертний зал Людкевича).

Композиції, які усі знають з перших нот. композиції, під які хочеться підспівувати, композиції, які одразу створюють відчуття свята та казки!

У виконанні Галицького академічного камерного хору прозвучать популярні новорічні та різдвяні пісні різних країн світу.

27 грудня о 11.30 концерт «Family concerts. Пернаті забави» (концертний зал Людкевича).

Різдво – це також і дитячий сміх, радість та сімейний затишок. Чудовим подарунком для дітей стане подія із циклу Сімейних концертів.

Цього разу, ми поринемо в дивовижний світ пташок. Саме завдяки інструментам Академічного симфонічного оркестру, який виступить під орудою Сергія Хоровця, зал філармонії наповниться звуками птахів та комах, яких так часто ми можемо зустріти в повсякденному житті.

Тож летимо в хмари та слухаємо птахів!

До уваги гостей, які придбали квитки на весняні концерти із циклу «Family concerts». Усі квитки будуть дійсними на подію 27 грудня.

27 грудня о 18:00 концерт «Дириґенти. Українською: Ленько» (онцертний зал Людкевича).

«Дириґенти. Українською» – проєкт, який вже усім полюбився, адже в кожному концерті серії молоді і талановиті українські дириґенти мають змогу виступити із великим симфонічним оркестром з понад столітньою історією!

Третьою подією циклу стане Новорічний Гала – Штраус. А що може ще більше асоціюватися із цим магічним періодом року, ніж чудові вальси та польки Йоганна Штрауса?

28 грудня о 19:00 концерт Christmas pastorale di flauti (партер концертного залу Людкевича

До передсвяткових привітань долучиться й також квартет «Dudalis» – молодий колектив виконавців на українських поздовжних флейтах, який продовжить знайомити слухачів із чудовим й особливим тембром цього інструменту!

У передноворічний час у їх виконанні особливо магічно звучатимуть твори барокових, українських композиторів, а також обробки відомих коляд!

29 грудня о 19:00 концерт «Казки віденського лісу» (концертний зал Людкевича)

Передноворічну феєрію із популярною світовою класикою Й. Штрауса, І. Кальмана, Ф. Лєгара, В. Гомеза, Й. С. Баха, українською колядою та народними піснями презентує улюбленець публіки – академічний інструментальний ансамбль «Високий замок»!

Ця подія стане музичним подарунком для кожного!

30 грудня о 19:00 концерт «Сильвестрові рефлексії» (концертний зал Людкевича».

Цей проєкт з’явився 6 років тому і невпинно набуває популярності. І не лише тому, що тут завжди звучить прекрасна музика, близька і зрозуміла для кожного. І навіть не тому, що автори проєкту, улюбленці міста Лева Академічний камерний оркестр «Віртуози Львова» запрошують до участі у концерті найкращих музикантів. А ще й тому, що ця подія, непереможною силою Музики об’єднує серця!

Музиканти обіцяють прекрасний святковий настрій, радісні емоції і спогади.

Квитки можна придбати у касі філармонії