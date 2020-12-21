Олег Сенцов: «Спроби домовитися з Путіним – це безглуздя»

Український режисер, колишній політв’язень Кремля Олег Сенцов Олег Сенцов про російсько-українську війну та те, що спроби Зеленського домовитися з Путіним – це безглуздя:

«Росія не для того захопила Донбас, щоб його віддавати. Вона захопила Донбас, щоб згодом забрати ще, а потім ще і ще. Все. Це експансія в одну сторону. І це потрібно розуміти. Якщо ти цього не розумієш, ти не можеш вести перемовини з Росією. Ти просто програєш.

Я розумію, що важко вести ці перемовини… І Порошенку, і Зеленському… Росія – дуже сильний та жорстокий гравець, який має потужний вплив… Це як школяр, що займався боксом лише два тижні, а тепер сходиться в поєдинку з чемпіоном. Зрозуміло, що в нас мало шансів, але треба битися, тому що нема іншого шансу…

Боротьба не завжди буває прямою, тобто не обов’язково йде мова про штурм Донецька. Боротьба – це коли ти ставиш собі мету і робиш все для її досягнення. Треба займати більш активну позицію, адже в нас нема стратегії повернення Криму та Донбасу. При Порошенку не знаю, як ця стратегія артикулювалася, бо не застав. При Зеленському кажуть, що треба домовлятися. Це безглуздя, тому що з Путіним неможливо домовитися. Із ним хіба що можна домовитися про умови капітуляції і все. Більше того, не факт, що й вони будуть виконані. Тому не треба домовлятися, треба боротися, як заповідав класик».

Джерело: програма «Рандеву з Яніною Соколовою» на 5 каналі

Фото: amazingukraine.pro